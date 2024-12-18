Песков осмотрел call-центр для приема звонков на прямую линию с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посетил call-центр, где идет прием обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Официальному представителю Кремля 18 декабря показали, как работают там представители движения «Народный фронт».
Сотрудники стараются принять обращения и правильно их записать. Песков поинтересовался, сколько длится смена каждого, кто сидит на телефонной линии.
«Два часа. Потом мы меняемся, приходят другие люди, которые нас заменяют. Вот сегодня с восьми утра работаем, уже третья смена идет», — рассказал один из представителей «Народного фронта».
Ранее в этот день пресс-секретарь президента сообщил «Известиям», что рейтинг популярности вопросов от населения, поступивших в текущем году на прямую линию, помог обработать искусственный интеллект (ИИ). Песков отметил, что больше всего граждане интересуются ходом специальной военной операции (СВО) России.
Как рассказал «Известиям» глава исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов, от россиян на прямую линию к президенту поступило уже более 1,6 млн обращений. До этого, 16 декабря, руководитель регионального исполнительного комитета «Народного фронта» в Томской области Сергей Шаляпин отметил грамотный состав операторов, которые «качественно отрабатывают вопросы» при помощи ИИ.
14 декабря Путин сообщал, что уже ознакомился с вопросами, на которые ему предстоит ответить в ходе прямой линии, и отметил, что страна развивается, но нужно решить еще много вопросов.
Прямая линия главы государства 19 декабря будет совмещена с большой пресс-конференцией. Мероприятия пройдут под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Приглашения получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.