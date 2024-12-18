Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве завершаются последние приготовления перед прямой линией с Путиным
Наука и техника
Разработчик функционального МРТ Никос Логотетис планирует сотрудничество с учеными из РФ
Происшествия
Юные хоккеисты рассказали о помощи людям после столкновения поездов под Мурманском
Общество
Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,8 млн
Мир
Захарова назвала беспрецедентным уровень падения журналистики на Западе
Общество
Задержан машинист попавшего в аварию в Мурманской области грузового поезда
Общество
ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
Общество
Хакеры рассекретили подразделение днепровского офиса мошенников call-центра
Мир
В США заявили о риске утечки данных после отказа команды Трампа от защиты связи
Политика
Кандидатуру Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ обсудят в Совете Федерации
Происшествия
В Бурятии топливо вылилось на дорогу из опрокинувшегося бензовоза
Происшествия
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области
Происшествия
Восемь человек пострадали в Горловке при обстреле со стороны ВСУ
Мир
Администрация Байдена использует всё время для урегулирования на Ближнем Востоке
Происшествия
Женщина погибла от удара дверью в метро в Санкт-Петербурге
Мир
Президент Польши Дуда назвал отправку войск на Украину предметом для разговора
Общество
Экс-посла РФ в США Антонова назначили советником главы ВТБ
Происшествия
В Ростовской области сообщили об уничтожении семи БПЛА
Сюжет:

Песков осмотрел call-центр для приема звонков на прямую линию с Путиным

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посетил call-центр, где идет прием обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Официальному представителю Кремля 18 декабря показали, как работают там представители движения «Народный фронт».

Сотрудники стараются принять обращения и правильно их записать. Песков поинтересовался, сколько длится смена каждого, кто сидит на телефонной линии.

«Два часа. Потом мы меняемся, приходят другие люди, которые нас заменяют. Вот сегодня с восьми утра работаем, уже третья смена идет», — рассказал один из представителей «Народного фронта».

О сути дел: свыше 1,6 млн вопросов поступило на прямую линию с Путиным
В каком формате она пройдет в этот раз и что больше всего волнует граждан

Ранее в этот день пресс-секретарь президента сообщил «Известиям», что рейтинг популярности вопросов от населения, поступивших в текущем году на прямую линию, помог обработать искусственный интеллект (ИИ). Песков отметил, что больше всего граждане интересуются ходом специальной военной операции (СВО) России.

Как рассказал «Известиям» глава исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов, от россиян на прямую линию к президенту поступило уже более 1,6 млн обращений. До этого, 16 декабря, руководитель регионального исполнительного комитета «Народного фронта» в Томской области Сергей Шаляпин отметил грамотный состав операторов, которые «качественно отрабатывают вопросы» при помощи ИИ.

14 декабря Путин сообщал, что уже ознакомился с вопросами, на которые ему предстоит ответить в ходе прямой линии, и отметил, что страна развивается, но нужно решить еще много вопросов.

Прямая линия главы государства 19 декабря будет совмещена с большой пресс-конференцией. Мероприятия пройдут под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Приглашения получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024