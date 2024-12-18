Загорелась колокольня Троице-Сергиевой лавры в Подмосковье
В Свято-Троицкой Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде Московской области начался пожар на колокольне. Об этом 18 декабря сообщил источник Telegram-канала «112».
По его данным, площадь возгорания на колокольне составляет 15 кв. м. Пламя уже локализовано. На кадрах с места происшествия видно, что у лавры находятся как минимум пять пожарных машин.
Ранее, 8 ноября, в селе Кривуши в Ульяновской области сгорел храм Святителя Николая Чудотворца. На его восстановление открыли сбор средств. Пожар потушили 27 специалистов МЧС России и восемь единиц техники. Никто не пострадал.