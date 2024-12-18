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В Италии назвали теракт против Кириллова отражением настоящего лица Киева

Политик Авондет: украинцы показали свое настоящее лицо убийством Кириллова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Гибель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова в результате теракта показывает настоящее лицо киевского режима. Такое мнение выразил 18 декабря в беседе с «Известиями» лидер политического движения «Единая Италия» Амедео Авондет.

«Все итальянцы понимают, что происходящее — чудовищный теракт. Украинцы снова показывают свое настоящее лицо <...> Мы видим, что они сотворили в Москве. Они совершили нечто ужасное, что-то, что мы, как политическая партия «Единая Италия», решительно осуждаем», — сказал он.

По словам Авондета, Киев использует террористические атаки, потому что не может добиться успеха на передовой и находится в отчаянии. В то же время, российская армия продвигается на курском и донецком направлениях на фоне серьезных проблем в украинских войсках, отметил политик.

Он выразил уверенность, что Россия победит терроризм на Украине, одержит победу на линии фронта и будет в состоянии нанести НАТО поражение со стратегической точки зрения.

В свою очередь, «Единая Италия» начала масштабную кампанию, в рамках которой размещает в Турине и Милане рекламные плакаты с лозунгами «Россия победит терроризм» и «Защитим наших детей вместе с Россией». Цель состоит в привлечении внимания к внешней политике и социальным инициативам Италии в текущих условиях.

«Мы как партия добились просто великолепного результата. Об этом говорят миллионы людей в социальных сетях, в комментариях, и почти все СМИ Италии обсуждают это. И люди с нами. Жители Италии всё поняли, особенно после того, как узнали, что Украина и НАТО — бедные террористические организации», — заключил Авондет.

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Ранее в этот день ФСБ сообщила о задержании 29-летнего гражданина Узбекистана по делу об убийстве Кириллова и его помощника. На допросе злоумышленник рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате приведения в действие взрывного устройства, которое было заложено в самокате рядом с подъездом жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со случившимся. Официальный представитель МИДа Мария Захарова отметила, что Кириллов много лет системно разоблачал преступления Запада и работал бесстрашно. В свою очередь, посол по особым поручениям по преступлениям Украины Родион Мирошник заявил, что генерал приводил доказательства, которые были угрожающими и болезненными для противников России.

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не имеют отношения к теракту. С таким же утверждением выступил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

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