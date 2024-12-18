Двое мужчин похитили 3,4 млн рублей из квартиры московского репетитора

В Москве задержали безработных мужчин, подозреваемых в хищении 3,4 млн рублей из квартиры репетитора по английскому языку. Об этом 18 декабря сообщил источник «Известий».

26-летний москвич поменялся одеждой с 48-летним сообщником, который создавал видимость его присутствия в другом месте, а сам отправился к дому 33-летнего репетитора по английскому языку. По версии следствия, мужчина проник в квартиру и похитил более 3,4 млн рублей, а затем скрылся вместе с товарищем.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Известно, что 26-летний москвич уже арестован.

Ранее, 16 декабря, 67-летняя москвичка обратилась в полицию из-за того, что из квартиры ее 93-летней лежачей матери украли более 9,6 млн рублей, которые хранились в американских долларах и евро. За больной пенсионеркой ухаживают четыре сиделки. Кроме того, про тайник знала 38-летняя дочь потерпевшей. Правоохранители выясняют подробности преступления.