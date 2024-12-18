Ганчев заявил о взятии в полукольцо подразделений ВСУ на купянском направлении
Российская армия взяла в полукольцо подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 18 декабря заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
По его словам, российские войска давят украинским боевиков на этом направлении. Он добавил, что зона контроля Вооруженных сил РФ увеличивается вдоль линии реки Оскол и в направлении населенного пункта Купянск.
«На нескольких участках фронта ВСУ находятся практически в полукольце», — его слова приводит «РИА Новости».
Накануне подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ закрепились на участке шириной 8 км вдоль реки Оскол на купянском направлении. Он также добавил, что после разминирования береговой зоны российские военнослужащие создали долговременные огневые точки и наблюдательные посты. Также бойцы нарастили силы, средства и создали стабильные логистические цепочки снабжения на многих участках.
До этого, 11 декабря, Ганчев сообщал, что командование ВСУ пытается подтянуть к городу Купянску свои резервы, которые состоят из необученных мобилизованных украинцев. Он добавил, что российская армия наносит точечные удары по резервам ВСУ, а также по местам возможных переправ противника.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.