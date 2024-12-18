Обсуждать урегулирование украинского конфликта с Киевом бессмысленно, заявил в среду, 18 декабря, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, отреагировав на озвученный американским политологом Фрэнсисом Фукуямой план избранного президента США Дональда Трампа решить кризис за счет Украины.

Он отметил, что Фукуяма достаточно известный и опытный специалист в международных делах.

«Он — теоретик, написавший не только статьи, но и книги, по которым, кстати говоря, учатся в некоторых университетах на Западе и которые были активно использованы, между прочим, как учебное пособие и в наших вузах. Я готов согласиться с той частью его мысли, что в любом случае Киев проиграл в этой антирусской авантюре, которую всячески спонсировали и поддерживали на Западе», — заявил сенатор в беседе с Lenta.Ru.

Карасин отметил, что Киев проиграл, потому что не придерживается никакой концепции.

«Это страна, где перечеркивают историю, сносят памятники, запрещают говорить на одном из родных языков страны — русском, пытаются насаждать какой-то непонятный крен в сторону русофобии во всем. Они обречены. Это совершенно очевидно. Трамп как человек сугубо прагматичный и реалистичный понимает это», — сказал политик.

По мнению Карасина, киевский режим должен пасть, это становится всё более очевидно западным политикам.

Политик добавил, что когда Белый дом будет готов, то Россия сможет вести переговоры на условиях, обозначенных ранее президентом страны Владимиром Путиным.

Накануне Фукуяма заявил, что Трамп планирует урегулировать украинский конфликт за счет интересов Киева, передает RT.

Политолог отметил, что Украина может предложить территориальные уступки в обмен на гарантии вступления в НАТО, однако лидеры стран Европы могут не пойти на это из-за дополнительных военных обязательств, сообщает 360.ru. Также он высказал мнение о презрительном отношении Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому (срок полномочий истек 20 мая), сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в тот же день Трамп заявил, что сможет ответить на вопрос о возможных территориальных уступках Киева после «первой встречи с лидерами России и Украины», передает НСН. 17 декабря он также сообщил, что усердно работает над прекращением украинского конфликта и уже достиг «небольшого прогресса».

13 декабря спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог допустил завершение конфликта на Украине в ближайшие месяцы, пишет Life.Ru. По его словам, избранный президент США способен на решительные действия по урегулированию конфликтов.

До этого, 3 декабря, был опубликован написанный в апреле «План Келлога» по урегулированию украинского конфликта, автором которого является будущий спецпосланник Трампа. По его мнению, необходимо прекратить политическую изоляцию РФ, оказание давления на Москву и Киев, а также начать стимулировать мирное урегулирование более активно. Келлог предложил сохранение освобожденных территорий Россией, ослабление санкций и нормализацию отношений с США.

29 ноября в Службе внешней разведки указали на желание НАТО заморозить конфликт на Украине для восстановления Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что Запад может планировать использовать это для восстановления украинской армии и подготовки к будущему наступлению.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.