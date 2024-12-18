Эксперт оценил предложение ЦБ РФ ограничить рост ежемесячного платежа по ипотеке

Предложение Центробанка (ЦБ) РФ ограничить рост ежемесячного платежа по ипотеке направлено на снижение вероятности невозможности обслуживания кредита заемщиком после окончания льготного периода с невысокой ставкой, а также на ограничение предложений от застройщиков. Об этом рассказал «Известиям» специалист департамента стратегических исследований компании ТР Николай Вавилов 18 декабря. По его мнению, негативные последствия для банков будут незначительными.

Ранее, 16 декабря, стало известно, что Центральный банк РФ рассматривает вариант ограничения резкого роста ежемесячного платежа по ипотеке. Регулятор предлагает повысить резервы для банков, выдающих ипотеку, предусматривающую рост ежемесячного платежа более чем на 20% в год. Общий срок льготного периода ограничить тремя годами, следует из пояснительной записки к проекту указания ЦБ, опубликованной на сайте регулятора.

«ЦБ РФ рассматривает введение новых регуляторных ограничений для банков, касающихся темпов роста ежемесячных платежей для заемщика ипотечного кредита. Суть возможных ограничений сводится к требованиям по увеличению банками обязательных резервов по выданному кредиту на 50%, в случае превышения ежемесячного платежа — более чем на 20% среднего значения за предыдущий год», — уточнил Вавилов.

По его словам, мера направлена на снижение вероятности невозможности обслуживания кредита заемщиком после окончания льготного периода с невысокой ставкой и ограничение предложений от застройщиков, включающих такие опции.

Эксперт отметил, что в настоящее время на рыке есть такие предложения, как «льготная ипотека за один рубль в месяц», и другие варианты с льготным периодом от застройщиков.

«Такая тактика продаж может привести к ситуации, когда заемщик после окончания льготного периода может не справиться с обслуживание взятого кредита. Соответственно, для банка, выдавшего кредит, возникнет необходимость создания резерва на возможные потери по ссудам, который для проблемных кредитов составляет от 50 до 100% от суммы займа», — объяснил специалист.

Он объяснил, что нововведение ЦБ, требующее увеличения резерва при превышении заданных темпов роста суммы ежемесячного платежа по ипотеке, сглаживает ситуацию с ростом резервов для банка и, с другой стороны, убирает с рынка слишком агрессивные предложения застройщиков.

«Дополнительно, такая мера охлаждает спрос на ипотечные кредиты, что способствует основной задаче Центробанка — снижению инфляции. Негативные последствия для банков можно считать незначительными, поскольку вновь вводимые ограничения не распространяются на ранее выданные кредиты и у банков есть время для корректировки своей кредитной политики в разрезе выдачи новых ипотечных кредитов», — заключил Вавилов.

Ранее, 5 декабря, сообщалось, что в России 60% опрошенных пользуются возможностью досрочного погашения ипотеки. Об этом говорится в результатах исследования платформы «Авито Недвижимость». Четверть (25%) россиян сокращают размер ежемесячного платежа с сохранением срока кредита. Еще 35% уменьшают срок кредита с сохранением ежемесячного платежа. Вносят минимальный платеж по графику 40% опрошенных.