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Врач рассказала о вреде препаратов с аминофенилмасляной кислотой

Врач Алексенцева: бесконтрольный прием препарата с аминофенилмасляной кислотой опасен
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Фото: Getty Images/Javi Sanz
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Применение препаратов с аминофенилмасляной кислотой несет в себе высокие риски возникновения зависимости, а также ряд выраженных побочных эффектов. Поэтому они должны отпускаться строго по рецепту врача. Врач общей практики, врач-педиатр ИНВИТРО-Воронеж Елена Алексенцева рассказала 18 декабря «Известиям» о вреде препаратов с аминофенилмасляной кислотой, выпускающихся без рецепта.

«Такие препараты действуют как психостимулирующее, антиагрегантное, антиоксидантное, транквилизирующее средства. Они облегчают передачу нервных импульсов в ЦНС, оказывают незначительное антипароксизмальное действие, то есть снижают проявление таких неврологических симптомов, как мигрень, головокружения, обмороки, панические атаки, судороги, эпилептические приступы», — отмечает Алексенцева.

По ее словам, дозы аминофенилмасляной кислоты, содержащиеся в биологически активных добавках, способны вызывать разнообразные расстройства со стороны пищеварительной системы, тошноту, аллергические реакции, а также, что особенно важно, гепатотоксичность, то есть негативное влияние на клеточную структуру печени. Такие риски могут существенно нарушить функционирование этого органа.

«Препараты с аминофенилмасляной кислотой — рецептурные. Бесконтрольное применение препаратов с этим действующим веществом может привести к побочным эффектам: гепатоксичности, срыву работы ЖКТ, различным аллергическим реакциям, психической неуравновешенности, сильным головным болям. Длительное превышение дозы может привести к летальному исходу, как и любое психостимулирующее средство», — сказала врач.

По словам специалиста, применение таких препаратов несет в себе высокие риски формирования зависимости и множество заметных побочных эффектов. Из-за этого их следует назначать исключительно по рецепту врача. Неконтролируемое применение может привести к передозировке.

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Ранее, 3 декабря, заведующая отделением лечения пограничных психических расстройств и психотерапии №9 НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава России Юлия Колесова рассказала «Известиям», как улучшить самочувствие в зимний период с помощью БАДов. По ее словам, витамины группы В, такие как B1, B6 и B12, участвуют в выработке энергии, рекомендуется принимать комплексные добавки, чтобы поддерживать метаболизм и предотвратить усталость.

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