Под новые санкции США попали три юридических лица из РФ
Три российских юридических лица попали под новые санкции США. Об этом 18 декабря свидетельствует публикация на сайте американского министерства финансов.
Ограничения коснулись петербургского АО «Ардал», московского ООО «МТВ», а также ООО «Фарвартер» из Южно-Сахалинска.
Ранее, 11 декабря, министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что американская сторона продолжит применять меры для ужесточения санкций против РФ. Кроме того, она отметила, что ограничения против России еще больше укрепят позиции Украины наравне с военной поддержкой и выделением стране займа в размере $20 млрд.
До этого, 7 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что объем западных антироссийских санкций беспрецедентен с исторической точки зрения, но рестрикции не нанесли РФ «сокрушительного удара, от которого у нее не получится оправиться». Глава государства подчеркнул, что никакие санкции не изменят того, что Россия на самом деле нужна миру.
Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля 2022 года.