В МИДе заявили об отсутствии закулисных контактов РФ с Трампом
У России нет никаких закулисных контактов с формирующейся администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Об этом в среду, 18 декабря, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Никаких закулисных, околокулисных или каких-либо еще контактов, диалога с администрацией будущего президента, которая находится в процессе формирования, нет», — сказал он, выступая в международном дискуссионном клубе «Валдай».
Дипломат отметил, что контакты России с администрацией действующего американского лидера Джо Байдена носят эпизодический характер и ограничиваются обсуждением конкретных вопросов. По словам Рябкова, это максимально возможный уровень взаимодействия между Москвой и Вашингтоном на данный момент.
Ранее, 16 декабря, Трамп заявил, что намерен инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским (срок полномочий истек в мае) об урегулировании военных действий на Украине.
До этого, 6 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ и США могли бы сотрудничать ради Вселенной. Дипломат также добавил, что Путин неоднократно выражал свое уважение американскому народу, истории Соединенных Штатов, американским достижениям в мире.
19 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия открыта для нормализации отношений с США, но Вашингтон должен предпринять ответные действия.
В конце августа Дональд Трамп заявлял о том, что выстраивание хороших отношений между Россией и США является правильным подходом. По его словам, «ладить с Россией — это хорошо, а не плохо, это умно».