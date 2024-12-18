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Названы 10 популярных направлений для внутреннего туризма России в 2024 году

«Авиасейлс»: в 2024 году россияне предпочли путешествовать внутри страны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Большинство россиян в 2024 году предпочитали путешествовать внутри России. Аналитики «Авиасейлс». назвали в среду, 18 декабря, 10 самых популярных направлений в этом году.

По данным исследования, 73% полетов пришлись на внутренние направления.

«При этом летать за пределы России стали чаще по сравнению с прошлым годом, для сравнения: в 2023 году на внутренние рейсы пришлось 77% бронирований. Как и прошлом году, самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи», — рассказали в компании в беседе с Lenta.Ru.

По данным аналитиков, на эти города пришлось 48% бронирований. Далее следуют Махачкала, Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Казань, Уфа и Самара. Самыми быстрорастущими направлениями стали Архангельск, Якутск и Кемерово.

«​Самым быстрорастущим зарубежным направлением этого года стала Япония, ​куда для россиян упростили процесс получения туристической визы», — отметили в «Авиасейлс».

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Ранее в этот день мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что нарядная предновогодняя Москва активно привлекает туристов, и столичные гостиницы быстро заполняются, пишет «Москва 24».

По его словам, весь город охватил проект «Зима в Москве», который предлагает сотни событий и возможностей разнообразить досуг на любой вкус, сообщается на сайте kp.ru.

Собянин отметил, что больше половины номеров в московских гостиницах забронировано туристами на даты с 31 декабря 2024 года по 5 января 2025 года, передает агентство городских новостей «Москва». Он уточнил, что в начале декабря в столичных гостиницах до 5 января было забронировано 65% номеров, сообщает aif.ru.

При этом каждый пятый гость, забронировавший жилье в праздники, приедет из-за рубежа. Особенно активно бронируют туристы из Саудовской Аравии, Омана и ОАЭ, передает RT.

Согласно данным Росстата, Московская область заняла третье место по объему туристов с внутренним турпотоком. Первое место занял Краснодарский край, а второе — Москва, сообщает 360.ru.

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