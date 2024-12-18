Названы лауреаты всероссийского конкурса «АЗС России»
18 декабря в пресс-центре МИЦ «Известия» были подведены итоги второго всероссийского конкурса «АЗС России». В мероприятии приняли участие представители федеральных органов законодательной власти, участники автозаправочного рынка, эксперты ТЭК, представители некоммерческих организаций и научного сообщества.
В этом году к участию по условиям Конкурса было допущено 90 заявок, что на 46% больше, чем в прошлом году. Более 16 тысяч голосов (+294% год к году) было отдано в «народном голосовании». С заявками работали 26 экспертов.
Среди лауреатов конкурса отмечены ООО «Татнефть-АЗС Центр», ООО «Газпром сеть АЗС», ООО «Газпром газомоторное топливо», ПАО «Евротранс», Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, ООО «Ирбис-Ф», ООО «АйТи чардж» и другие.
«В современных условиях, когда АЗС выполняют не столько экономическую, сколько социальную роль гарантирования функционирования всей экономической системы страны, нам необходимо выявлять лучший опыт, оптимальные и наиболее эффективные решения, тиражировать их для снижения затрат и повышения экономической и социальной эффективности бизнеса, доступности инфраструктуры, развития „здоровой“ конкуренции», — отметил зампред Комитета по экономический политике Совета Федерации Юрий Федоров
«Если театр начинается с вешалки, то многоступенчатый и сложный рынок нефтепродуктов — с качества топлива и уровня сервиса на автозаправочной станции. Ключевые задачи конкурса „АЗС России“ — определить эталонные стандарты, сформировать стимулы для участников рынка, повысить эффективность регуляторной политики на уровне государства», — сказал зампред Комитета по энергетике Госдумы Юрий Станкевич.
В рамках мероприятия заместитель директора АО «Мосэнергосбыт» передала Ассоциации «Надежный партнер» сертификат происхождения электроэнергии, подтверждающий использование возобновляемой энергии на цели организации и проведения итогового мероприятия этого года.