Число пострадавших в аварии поездов в Мурманской области выросло до 10
Количество людей, получивших травмы при столкновении пассажирского поезда Мурманск – Санкт-Петербург и грузового состава выросло до 10. Об этом 18 декабря сообщил источник «Известий».
Предварительно, среди пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии, остальные семеро — в состоянии средней степени тяжести. На месте уже работают три бригады скорой помощи, дополнительно направлены еще девять. Кроме того, запланирован вылет вертолета Ми-8 Центра санитарной авиации (ЦСА)
Отмечается, что повреждены четыре вагона пассажирского поезда, в них находились 161 человек, в том числе 32 ребенка.
Корреспондент «Известий» с места происшествия сообщил, что почти все пострадавшие эвакуированы. Тех пассажиров, которые не получили травм, переселили в другие вагоны. Некоторые люди покинули место столкновения поездов самостоятельно.
Столкновение двух поездов произошло ранее в этот день при прибытии пассажирского на станцию Княжая в Мурманской области. Предварительно, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых.
На кадрах изнутри поезда видно, как пассажиры пытаются перейти из одного вагона в соседний, но им не удается, потому что межвагонные двери повреждены, и их заклинило. Некоторые люди были вынуждены эвакуироваться на улицу в легкой одежде в мороз, потому что не смогли забрать свои вещи.
Пассажирка Юлия, которая в момент ЧП находилась в вагоне-ресторане, рассказала, что в одном из вагонов обвалились потолок и двери купе. Девушка добавила, что обстановка на месте происшествия спокойная, пассажирам оказывают помощь.
После столкновения поездов транспортное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).