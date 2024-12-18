ПСБ стал лауреатом Национальной банковской премии в нескольких номинациях
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Группа ПСБ получила Национальную банковскую премию сразу в нескольких номинациях. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Карта для частных клиентов «180 дней без %» признана «Кредитной картой года», а карта «Твой кешбэк» выиграла в категории «Лучшая дебетовая карта». Инновационный кредитный продукт для бизнеса «Лимит открыт» стал лидером в номинации «Онлайн-кредитование для юридических лиц», а Управляющая компания ПСБ (входит в экосистему «ПСБ Благосостояние») признана «Лучшей управляющей компанией года».
Отдельной номинацией «За поддержку граждан и их семей» была отмечена разработанная ПСБ совместно с мультисервисной компанией «Правокард» программа лояльности по карте — электронному удостоверению «СВОи» для ветеранов боевых действий и их семей.
В этом году в Национальной банковской премии участвовало рекордное количество проектов — 180, а победители были объявлены в рекордном числе номинацией — 52.
С 2005 года Национальная банковская премия ежегодно присуждается коммерческим банкам, банкам с государственным участием, инвестиционным, страховым компаниям и компаниям в сфере информационных технологий и информационной безопасности.