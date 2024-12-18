Один человек погиб в ДТП с фургоном в Иркутской области
Легковой автомобиль столкнулся с фургоном на трассе в Иркутской области. Один человек погиб.
Авария произошла на территории Тайшетского района 17 декабря.По предварительным данным, 36-летний водитель Ford Transit при движении по дороге Р-255 «Сибирь» допустил столкновение своего автомобиля с машиной «Лада Приора», которая ехала во встречном направлении. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Водитель легковушки скончался на месте. Водитель фургона не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.
За минувшие сутки на дорогах России произошло 288 ДТП. Погибли 42 человека, травмы получили 352 человека.