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Эксперты оценили ситуацию на рынке аренды жилья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В 2024 году средняя стоимость аренды по РФ выросла на 17%, а объем предложения — на 57%. Об этом сообщили эксперты аналитического центра «Домклик», обобщившие данные объявлений о сдаче жилья, размещенных на сайте «Домклик».

Согласно данным «Домклик», медианная стоимость аренды по стране в пересчете на квадратный метр на сегодня составляет 807 рублей. Соответственно, стоимость аренды стандартной однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м составит 28,2 тыс. рублей.

По стоимости с большим отрывом лидирует Москва: цена за аренду однокомнатной квартиры равняется 74,5 тыс. рублей в месяц. Далее следуют Санкт-Петербург (41,7 тыс. руб.), Московская (35 тыс. руб.), Свердловская (30,6 тыс. руб.) и Новосибирская (30,4 тыс. руб.) области. Эксперты «Домклик» отмечают, что разрыв в стоимости жилья на рынке аренды между столицей и другими мегаполисами остается существенным: в Москве стоимость аренды квадратного метра почти в три раза выше среднего значения по стране и в четыре раза выше, чем в отдельных мегаполисах.

Рост интереса к рынку съемного жилья, связанный со снижением доступности ипотечных программ, привел к тому, что по итогу года стоимость аренды выросла в среднем на 17,3%. В лидерах — Свердловская область (+35,8%), Омская область (+32,3%) и Республика Татарстан (+28,6%). Меньше всего цены выросли в Самарской области (+13,5%), Красноярском крае (+10,3%) и в Москве (+10,3%).

«С начала года медианная стоимость аренды кв. м. выросла на 17%. При этом наибольший рост отмечен в сегменте трехкомнатных квартир: за год стоимость аренды увеличилась на 24%. Далее идут двухкомнатные квартиры с ростом в 19%. Аренда студий и однокомнатных квартир увеличилась на 17 и 14% соответственно. Такая тенденция не удивительна: сужение круга потенциальных заемщиков по ключевой ипотечной программе для семей с детьми — „Семейная ипотека“ — способствовало росту популярности прежде всего крупногабаритного жилья», — пояснил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

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