Больше 54 тыс. л контрафактного алкоголя изъяли в Иркутской области
С начала 2024 года в Иркутской области изъяли больше 54 тыс. л контрафактного алкоголя и спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на региональное управление МВД.
Всего проверено 670 объектов торговли. Благодаря рейдам количество выявленных фактов незаконной продажи алкоголя сократилось почти в два раза по сравнению с 2023 годом.
По результатам проверок возбуждено 22 уголовных дела. К ответственности привлекли 19 человек.
В Свердловской области полиция нашла больше 4 т контрафактной алкогольной продукции в подпольном цехе. Продукцию разливали в бутылки с этикетками известных брендов.