Творческому коллективу сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ» вручили премию МВД
Творческому коллективу сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ» вручили в среду, 18 декабря, премию МВД в области литературы и искусства.
По словам актеров кинокартины, сегодня необходимо обсуждать, какими были герои прошлого.
«Хочется рассказать о таких людях современникам, что истинные герои — в действительности это не выдуманные герои с какими-то вымышленными физическими способностями, а это простые люди, у которых две руки, две ноги, есть сила воли, есть неравнодушие», — отметил актер Игорь Петренко.
Отмечается, что «Банда «ЗИГ ЗАГ» основан на малоизвестных исторических материалах о действующей диверсионной группе. Однако РЕН ТВ, создатели сериала, стремились опираться не только на факты, но и на воспоминания. Основное внимание в кинокартине уделено тем, кто защищал закон и порядок в Ленинграде в 1944 году.
Ранее, 28 января, на РЕН ТВ в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда состоялась премьера сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ», основанного на реальных событиях. Создатели постарались максимально передать атмосферу жутких лет: голод, сильные морозы, смерть.
До этого, 19 января, корреспондент «Известий» Николай Иванов рассказал, как проходили съемки сериала, когда актеры намеренно мерзли даже в перерывах между дублями и работали в экстремальных условиях, чтобы как можно полнее войти в роли.
В начале декабря сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ» стал лидером топа зрительских симпатий, набрав 8,9 балла в рейтинге проекта в KION. Его премьера на платформе онлайн-кинотеатра состоялась 1 ноября. Высокие оценки сериал получил и на «Кинопоиске» — 7,5 балла из 10 возможных, а также на «Кинотеатр.ру» — 8,2 из 10.