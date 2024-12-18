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Посол РФ в Лондоне заявил о влиянии применения «Орешника» на позицию Британии

Келин: удар «Орешником» заставил Лондон занять взвешенную позицию
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Фото: ТАСС/Полегенько Александр
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Применение российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» на Украине заставило Великобританию занять более взвешенную позицию по ударам дальнобойным оружием вглубь России. Об этом 18 декабря заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«Мы ответили на использование [дальнобойных ракет] Storm Shadow в глубину территории России. Это тоже очевидно. Такое ощущение, что немножко здесь осторожнее стали относиться к этой теме, более взвешенно», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

По оценке дипломата, в Великобритании поняли, что появление данных ракетных систем является новым фактором, и внимательно следят за происходящим, добавила «Газета.Ru».

«Сила удара колоссальная». Что Путин рассказал о возможностях «Орешника»

Ранее, 3 декабря, Келин выразил мнение, что британское общество осталось под сильным впечатлением после использования ракеты «Орешник» по военным целям на территории Украины. При этом официальные лица Соединенного Королевства пытаются посылать успокаивающие сигналы в попытках убедить в обратном, обратил внимание дипломат.

Об испытании в боевых условиях баллистической ракеты «Орешник» — одной из новейших российских ракетных систем средней дальности — 21 ноября сообщил президент России Владимир Путин. Шаг был предпринят в ответ на эскалацию со стороны западных стран на Украине. В последующие дни глава государства уточнил, что Россия продолжит испытания, а решение о серийном производстве ракет уже принято.

В начале декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Путина поставить стране российские комплексы для запуска «Орешника». Российский лидер допустил их размещение в республике во второй половине 2025 года.

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