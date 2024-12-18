Посол РФ в Лондоне заявил о влиянии применения «Орешника» на позицию Британии
Применение российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» на Украине заставило Великобританию занять более взвешенную позицию по ударам дальнобойным оружием вглубь России. Об этом 18 декабря заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
«Мы ответили на использование [дальнобойных ракет] Storm Shadow в глубину территории России. Это тоже очевидно. Такое ощущение, что немножко здесь осторожнее стали относиться к этой теме, более взвешенно», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».
По оценке дипломата, в Великобритании поняли, что появление данных ракетных систем является новым фактором, и внимательно следят за происходящим, добавила «Газета.Ru».
Ранее, 3 декабря, Келин выразил мнение, что британское общество осталось под сильным впечатлением после использования ракеты «Орешник» по военным целям на территории Украины. При этом официальные лица Соединенного Королевства пытаются посылать успокаивающие сигналы в попытках убедить в обратном, обратил внимание дипломат.
Об испытании в боевых условиях баллистической ракеты «Орешник» — одной из новейших российских ракетных систем средней дальности — 21 ноября сообщил президент России Владимир Путин. Шаг был предпринят в ответ на эскалацию со стороны западных стран на Украине. В последующие дни глава государства уточнил, что Россия продолжит испытания, а решение о серийном производстве ракет уже принято.
В начале декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Путина поставить стране российские комплексы для запуска «Орешника». Российский лидер допустил их размещение в республике во второй половине 2025 года.