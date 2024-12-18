Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве завершаются последние приготовления перед прямой линией с Путиным
Наука и техника
Разработчик функционального МРТ Никос Логотетис планирует сотрудничество с учеными из РФ
Происшествия
Юные хоккеисты рассказали о помощи людям после столкновения поездов под Мурманском
Общество
Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,8 млн
Мир
Захарова назвала беспрецедентным уровень падения журналистики на Западе
Общество
Задержан машинист попавшего в аварию в Мурманской области грузового поезда
Общество
ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
Общество
Хакеры рассекретили подразделение днепровского офиса мошенников call-центра
Мир
В США заявили о риске утечки данных после отказа команды Трампа от защиты связи
Политика
Кандидатуру Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ обсудят в Совете Федерации
Происшествия
В Бурятии топливо вылилось на дорогу из опрокинувшегося бензовоза
Происшествия
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области
Происшествия
Восемь человек пострадали в Горловке при обстреле со стороны ВСУ
Мир
Администрация Байдена использует всё время для урегулирования на Ближнем Востоке
Происшествия
Женщина погибла от удара дверью в метро в Санкт-Петербурге
Мир
Президент Польши Дуда назвал отправку войск на Украину предметом для разговора
Общество
Экс-посла РФ в США Антонова назначили советником главы ВТБ
Происшествия
В Ростовской области сообщили об уничтожении семи БПЛА

Виновник смертельного ДТП с мусоровозом в Калининграде получил девять лет колонии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Суд приговорил автомобилиста, виновного в смертельной аварии с участием мусоровоза в Калининграде, к девяти годам колонии общего режима. Об этом 18 декабря сообщает корреспондент «Известий».

Также 39-летнего жителя Советска лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Смертельное ДТП произошло в июне 2021 года. Водитель Nissan врезался в стоящий у обочины мусоровоз, сбив при этом водителя грузовика и его напарника. Результаты анализов подтвердили, что виновник аварии принимал запрещенные вещества. Позже независимые эксперты заключили, что у него случился эпилептический припадок, а сам он родился с аномалиями развития, а значит не мог осознавать опасность своих действий.

На протяжении трех лет мужчину объявляли и вменяемым, и невменяемым в момент аварии, и невменяемым по настоящее время. В прошлом году суд постановил отправить его на принудительное лечение, но виновник и его родственники обжаловали и отменили это решение.

Осторожность — мать мудрости: количество ДТП в России продолжает снижаться
В МВД подвели итоги аварийности на дорогах с начала года

Ранее, 13 декабря, в Славянском районе Краснодарского края в результате массового ДТП с участием грузовика погибли трое мужчин. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, 39-летний водитель «ВАЗ-2104» с прицепом выехал на встречку и врезался в MAN с прицепом-цистерной. От удара фуру занесло на встречку, где она столкнулась с «ВАЗ-2107» под управлением 31-летнего мужчины. «Четверка» же продолжила движение и врезалась в легковой Volvo.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024