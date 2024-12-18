Виновник смертельного ДТП с мусоровозом в Калининграде получил девять лет колонии
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- Виновник смертельного ДТП с мусоровозом в Калининграде получил девять лет колонии
Суд приговорил автомобилиста, виновного в смертельной аварии с участием мусоровоза в Калининграде, к девяти годам колонии общего режима. Об этом 18 декабря сообщает корреспондент «Известий».
Также 39-летнего жителя Советска лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.
Смертельное ДТП произошло в июне 2021 года. Водитель Nissan врезался в стоящий у обочины мусоровоз, сбив при этом водителя грузовика и его напарника. Результаты анализов подтвердили, что виновник аварии принимал запрещенные вещества. Позже независимые эксперты заключили, что у него случился эпилептический припадок, а сам он родился с аномалиями развития, а значит не мог осознавать опасность своих действий.
На протяжении трех лет мужчину объявляли и вменяемым, и невменяемым в момент аварии, и невменяемым по настоящее время. В прошлом году суд постановил отправить его на принудительное лечение, но виновник и его родственники обжаловали и отменили это решение.
Ранее, 13 декабря, в Славянском районе Краснодарского края в результате массового ДТП с участием грузовика погибли трое мужчин. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, 39-летний водитель «ВАЗ-2104» с прицепом выехал на встречку и врезался в MAN с прицепом-цистерной. От удара фуру занесло на встречку, где она столкнулась с «ВАЗ-2107» под управлением 31-летнего мужчины. «Четверка» же продолжила движение и врезалась в легковой Volvo.