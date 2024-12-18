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В «Ростехе» рассказали о разработке комплексной защиты городов от дронов

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Фото: Ростех
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Комплексная зональная радиолокационная защита от беспилотников разработана челябинским радиозаводом «Полет» (входит в холдинг АИС госкорпорации «Ростех»). Она способна обнаруживать и подавлять самые разные типы беспилотников. Решение можно использовать как для прикрытия одного объекта, так и масштабировать для обеспечения безопасности целого города. Об этом 18 декабря «Известиям» сообщили в госкорпорации «Ростех».

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Фото: Ростех

В его основе лежит комплекс обнаружения и подавления беспилотников «Сфера».

«Основной элемент — комплекс «Сфера» различных модификаций — уже подтвердил свою эффективность на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Установленный на машину, он в движении нейтрализовал более десяти боевых дронов противника, что подтверждается выписками из журнала боевых действий. В ноябре этого года комплекс «Сфера-МБ» прошел испытания в научно-исследовательском институте Министерства обороны РФ. Военное ведомство включило его в реестр рекомендуемых изделий, которые эффективно противодействуют БПЛА», — сообщил генеральный директор «Полета» Алексей Науменко.

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Фото: Ростех

По словам разработчиков, модульность «Сферы» позволяет конфигурировать систему защиты, исходя из конкретных целей и задач. Одно из приоритетных направлений работы челябинского радиозавода «Полет» — создание линейки изделий по противодействию БПЛА для обеспечения комплексной защиты любого объекта. В нее входят ряд изделий — от мобильных обнаружителей и подавителей до многоуровневых систем защиты.

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Фото: Ростех

Также завод разрабатывает и производит системы и комплексы для гражданских аэропортов. Оборудование сопровождения взлетов и посадок обеспечивает безопасность воздушных гаваней с любой интенсивностью полетов.

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Ранее, 27 ноября, стало известно, что российские ученые разработали и успешно испытали инновационную систему для защиты объектов при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. При создании инновационной системы защиты в расчетах использовались параметры типичных зарубежных ударных БПЛА самолетного типа. В результате исследований была создана тросово-сетчатая система, предназначенная для защиты важной инфраструктуры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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