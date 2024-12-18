Еще 20 компаний присоединились к проекту «Сделано в Тульской области»
Еще 20 производителей приняли участие в программе «Сделано в Тульской области». Об этом стало известно в ходе заседания комиссии проекта, которое прошло 17 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона.
В числе новых участников предприятия по выпуску медицинского и периферийного оборудования, электроакустической аппаратуры, металлоконструкций, декора для дома, паркета и другой продукции.
Как отмечает ТСН24, участникам программы предоставляются дополнительные меры поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Ранее в декабре «Известия» писали, что правительство России совместно с Центробанком вырабатывает меры поддержки производителей в условиях высоких ставок и жесткой денежно-кредитной политики. Для этого, в частности, нужно «поддерживать реализацию проектов».