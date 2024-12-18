Собянин рассказал о помощи Москвы в восстановлении Донецка и Луганска
В 2025 году Москва продолжит помогать Луганску и Донецку с ремонтом зданий и благоустройством территорий. Например, в Луганске столичные специалисты приведут в порядок гимназию и музыкальную школу, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.
Кроме того, запланированы работы в детской клинической больнице, зданиях поликлинического отделения и женской консультации городской многопрофильной больницы. Преобразятся и несколько общественных пространств.
В Донецке отремонтируют отделение кардиохирургии и поликлинику при одной из больниц города. Также благоустроят несколько парков.
В целом с 2022 года москвичи провели в Луганске и Донецке ремонтные работы в 1876 многоквартирных домах, 197 нежилых зданиях и 223 социальных объектах. Благоустроили девять знаковых объектов общей площадью 156 га.