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Политолог рассказал о раздражении украинцев из-за ударов ВСУ вглубь РФ

Политолог Дудчак: удары ВСУ вглубь РФ вызывают раздражение у украинцев
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Defense Ministry
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Украинцы раздражены политикой президента страны Владимира Зеленского, полномочия которого истекли в мае, потому что удары вглубь России приносят не военные успехи, а отключения света. Об этом 18 декабря в беседе с «Известиями» заявил член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук Александр Дудчак.

«Если раньше, на начальном этапе СВО, можно было сказать, что такими ударами они вдохновляют ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.), населению что-то демонстрируют, то на сегодняшний день это уже никого не утешает. <...> Скорее, это уже вызывает раздражение у населения Украины, потому что они говорят:« Зеленский, ты что, с ума сошел? Это вызывает ответ, и мы потом без света сидим», — сообщил он.

Также политолог предположил, что удары по территориям России помогают Киеву выполнять поставленные Западом задачи: затягивать конфликт и проверять поставленное Украине вооружение. Таким образом, считает эксперт, западные страны могут готовиться к прямому столкновению с РФ.

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Накануне политолог Павел Фельдман заявил «Известиям», что западные страны готовы продолжать финансовую поддержку Украины, несмотря на внутренние проблемы, поскольку их устраивает расплачиваться за конфликт против России деньгами и жизнями украинцев. По его словам, высокопоставленные чиновники и военные Запада считают прямое военное столкновение НАТО с Россией практически неизбежным.

Ранее, 10 декабря, опрос центра «Новая Европа» показал, что только 12,3% опрошенных украинцев верят в то, что так называемый «план победы» Зеленского может привести к миру. Не понимают суть плана или вообще о нем не знают 35,2% опрошенных. Треть респондентов (30,9%) уверены, что документ был создан для Запада, который должен обеспечить Киеву помощь, а на самом деле всё зависит только от иностранных союзников.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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