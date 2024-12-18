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В Московской области арестовали пытавшегося убить газом жену и сына

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Фото: t.me/mosoblproc
dzen
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Суд в Московской области избрал меру пресечения мужчине, который закрыл дома своих жену и сына и попытался убить их газом. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

По данным следствия, инцидент произошел в конце ноября. Мужчина в результате конфликта со своей женой в деревне Грибаново запер дверь дома, закрыл окна в комнатах и открыл конфорки газовой плиты. При этом, как сообщает ведомство, мужчина высказывал угрозы убийством и не давал покинуть дом семилетнему сыну и жене.

Преступный умысел мужчина довести до конца не смог, так как на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего»), п. «ж», и п. «з» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»).

Суд заключил мужчину под стражу до 17 февраля 2025 года. Обвиняемый вину не признал и попросил суд не лишать его свободы, отметив, что жена его оговорила.

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Накануне сообщалось, что в Краснодарском крае мужчина убил 23-летнего молодого человека и 19-летнюю девушку, а затем поджег жилой дом и скрылся с места преступления. Как указал источник «Известий», их тела были найдены с ножевыми ранениями в сгоревшей квартире. Нападавший мог пытаться таким образом скрыть следы преступления.

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