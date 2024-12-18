На Украине двое пограничников вышли в наряд и сбежали из страны
Двое пограничников в Закарпатской области Украины вышли в наряд и сбежали из страны. Об этом 18 декабря сообщило украинское издание «Страна.ua».
Уточняется, что инцидент произошел в сентябре текущего года.
«Осужден за небрежное отношение к военной службе по этому делу был инспектор пограничной службы, который должен был каждые полчаса связываться с пограничниками, но не сделал этого, а сфабриковал записи в журнал», — указано в Telegram-канале.
Согласно данным издания, ему был назначен штраф в размере $400. По словам инспектора, его подчиненные уже предпринимали попытки побега.
Ранее, 17 декабря, СМИ сообщали, что в некоторых подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) количество дезертиров превышает число раненых и убитых. При этом новобранцы в ВСУ плохо подготовлены, а обучать военнослужащих на полигонах нет времени.
До этого, 20 ноября, в ВСУ сообщили о бегстве 10 солдат украинской армии с позиций в Харьковской области. По словам военного эксперта Андрея Марочко, не выдержав натиска, часть украинских боевиков самовольно оставили позиции и сбежали по направлению Новосергеевки.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.