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На Украине двое пограничников вышли в наряд и сбежали из страны

«Страна.ua»: на Украине двое пограничников вышли в наряд и сбежали из страны
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Фото: Global Look Press/Serhii Hudakukrinform
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Двое пограничников в Закарпатской области Украины вышли в наряд и сбежали из страны. Об этом 18 декабря сообщило украинское издание «Страна.ua».

Уточняется, что инцидент произошел в сентябре текущего года.

«Осужден за небрежное отношение к военной службе по этому делу был инспектор пограничной службы, который должен был каждые полчаса связываться с пограничниками, но не сделал этого, а сфабриковал записи в журнал», — указано в Telegram-канале.

Согласно данным издания, ему был назначен штраф в размере $400. По словам инспектора, его подчиненные уже предпринимали попытки побега.

Впадают в бегство: почему в украинской армии растет число дезертиров
Каждый месяц в пространстве растворяется полноценная бригада ВСУ

Ранее, 17 декабря, СМИ сообщали, что в некоторых подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) количество дезертиров превышает число раненых и убитых. При этом новобранцы в ВСУ плохо подготовлены, а обучать военнослужащих на полигонах нет времени.

До этого, 20 ноября, в ВСУ сообщили о бегстве 10 солдат украинской армии с позиций в Харьковской области. По словам военного эксперта Андрея Марочко, не выдержав натиска, часть украинских боевиков самовольно оставили позиции и сбежали по направлению Новосергеевки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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