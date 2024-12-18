Врач и закон: медиков освободили от ответа за небезопасные услуги

Во вторник, 17 декабря, Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который исключает действие Уголовного кодекса РФ о некачественном выполнении услуг на медицинских работников. Документ был опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Подробнее о том, какое значение законопроект имеет для системы здравоохранения в России и когда нововведения вступят в силу, — в материале «Известий».

Отмена ст. 238 УК РФ: что произошло, последние новости

Медицинских работников хотят освободить от ответственности по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), говорится в п. 3 опубликованного 17 декабря документа, принятого Госдумой.

Статья касается производства, хранения, перевозки либо сбыта товаров и продукции, выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Примечание в п. 3 к статье гласит, что действие не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи.

Кроме того, в Госдуме предложили перестать называть комплекс действий врачей для лечения пациента медицинской услугой, оставив этот термин только для финансовых документов и некоторых оговоренных случаев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В марте соавтор законопроекта сенатор Дарья Лантратова рассказала «Известиям» о данных поправках. По ее словам, замена термина «услуга» на «помощь» в медицине восстанавливает главный смысл профессии медработников.

Как отмечает «Парламентская газета», из-за необоснованных жалоб и страха уголовного преследования доктора массово уходили из больниц и меняли профессию. По ныне действующему законодательству, незначительные нарушения закона могли обернуться двумя годами тюрьмы, а причинение тяжкого вреда или смерти пациенту — до шести лет. В исключительных сценариях врач мог отделаться штрафом в 100–500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до двух лет.

Теперь законопроект должны обсудить и принять или отклонить в Совете Федерации, а затем он будет направлен на подпись президенту РФ Владимиру Путину.

Новый закон: почему правки важны для РФ

Как пояснил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, новый законопроект позволит медикам дышать чуть легче.

«Сегодня медики могут быть привлечены к уголовной ответственности по различным статьям УК РФ. И 238-я — одна из самых часто применяемых. В числе основных причин здесь — отнесение правоприменителями медицинской помощи к услугам, оказываемым в рамках гражданско-правовых отношений», — отметил Башанкаев.

По его словам, каждый год в Следственный комитет поступает более 6 тыс. заявлений, связанных с медицинскими ошибками, но до стадии суда доходит лишь около 10%. То есть около 6 тыс. врачей каждый год сталкиваются с предвзятым отношением и необоснованными обвинениями, подчеркивает депутат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При этом число уголовных дел, инициируемых в соответствии со ст. 238, увеличивается ежегодно. Башанкаев приводит статистику, согласно которой в 2022 году по первой части статьи было возбуждено 138 дел, а в 2023-м их количество возросло до 216. Что касается второй части статьи (тяжкие преступления), то здесь наблюдается еще более активный рост: в 2022 году зарегистрировано 136 случаев, а в 2023 году эта цифра достигла 247.

Как результат, это приводит к массовым уходам специалистов из профессии и значительному дефициту кадров. Новое законодательство признает врачей не просто как исполнителей услуг, а как профессионалов, спасающих жизни и предоставляющих помощь в самых сложных ситуациях.

«Быть врачом — всегда риск. Особенно для специалистов, которые находятся на передовой медицины: хирургов, анестезиологов, акушеров. Они спасают жизни каждый день, сталкиваются с самыми сложными ситуациями, оказывают экстренную, плановую, высокотехнологичную помощь. Именно помощь, а не услуги! И новый законопроект позволит медикам, что называется, дышать чуть легче», — подытожил Башанкаев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Кроме того, с 1 января 2025 года будут введены новые медицинские стандарты на основе клинических рекомендаций (КР). Нововведения устанавливают единые условия диагностики и лечения, что снижает вероятность врачебных ошибок, улучшает качество лечения и повышает предсказуемость медицинской помощи.

Какие еще законы сегодня регулируют деятельность врача

Работа в медицинской сфере подразумевает большую ответственность. В России действия врачей регулируют несколько нормативно-правовых актов, среди них — Конституция, Закон об основах охраны здоровья граждан, Закон о медицинском страховании, Кодекс профессиональной этики врача и Трудовой кодекс. При этом противоправные действия будет необходимо доказать.

За несоблюдение обязанностей врачи могут понести дисциплинарную ответственность. Она наступает, если работник постоянно задерживает прием или грубо ведет себя с пациентами. В данном случае возможны три вида взыскания: замечание, выговор или увольнение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

КоАП оговаривает случаи, когда врач может понести административную ответственность, обычно это штраф. Мера применяется при нарушении прав пациента, это может быть разглашение лечебной тайны, несоблюдение санитарных стандартов или сокрытие от пациента информации о возможности получать медуслуги на бесплатной основе.

Медицинского работника могут привлечь и к гражданской ответственности. Это возможно, если пациента отказались лечить по ОМС, хотя должны были. К подобной ответственности врача привлекает суд общей юрисдикции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Уголовная ответственность наступает при совершении серьезных преступлений, связанных с действиями или бездействием врача. Чаще всего уголовному преследованию подвержены хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, акушеры-гинекологи и фельдшеры скорой помощи. Наиболее частые причины возбуждения уголовного дела — причинение смерти по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения медработником профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ), выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) и халатность (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Важно помнить, что медицинские работники выполняют непростую и важную работу. Не стоит писать жалобы без обоснованной причины. Обращение в Росздравнадзор и правоохранительные органы возможно только тогда, когда доктор нарушает права пациента.