Эксперт рассказал о востребованных профессиях на рынке труда

В 2024 году рынок труда продолжает фокусироваться на квалифицированных специалистах, способных справляться с трудными задачами. Генеральный директор сервиса для безопасных сделок с фрилансерами Solar Staff Владимир Корицкий рассказал 19 декабря «Известиям» о востребованных и наиболее оплачиваемых профессиях на рынке труда.

По мнению эксперта, в 2024 году на рынке труда наибольшей популярностью пользуются разработчики, аналитики и специалисты по маркетингу. Это связано не только с ростом объема работы в цифровой экономике, но и с усложнением требований к профессиональным навыкам.

«Среднемесячный доход разработчиков еще летом показал рост на 30% и составил 149 тыс. рублей. Это можно объяснить высокой конкуренцией за их услуги среди крупных и малых компаний», — объясняет Корицкий.

По его словам, аналитики также отметили заметный рост доходов: в 2024 году их средняя месячная зарплата поднялась на 26%, достигнув 102,6 тыс. рублей. Это связано с увеличивающимся спросом на экспертов, способных обрабатывать большие массивы данных.

Кроме того, у маркетологов средний доход уже летом 2024 года достиг 100 тыс. рублей, что на 11% выше, чем в прошлом году. Такой прирост связан с активностью компаний в запуске новых продуктов и рекламных кампаний, особенно в весенние и осенние сезоны​. В то же время, дизайнеры показали более умеренный рост доходов на 7% (до 59,7 тыс. рублей), что также отражает сезонные колебания спроса на их услуги.

«Сравнение данных за ноябрь 2024-го и ноябрь 2023-го демонстрирует уверенный рост доходов среди специалистов digital-сегмента. Программисты сохранили лидерство по темпам увеличения заработка — их среднемесячный доход вырос на 38%, достигнув 178 562 рублей», — подытожил Корицкий.

Ранее, 13 декабря, управляющий партнер рекрутинговой компании CORNERSTONE Владислав Быханов рассказал «Известиям» о способе попросить премию у начальства. По его словам, только когда сотрудник приходит с предложением о работе из другой компании, работодатель начинает видеть проблему и пытаться ее решить на месте, предлагая премию или другие бонусы, лишь бы сохранить сотрудника.