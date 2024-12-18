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СМИ сообщили об изъятии $3,4 млн у блогера Тейта за неуплату налогов

Reuters: британский суд разрешил полиции изъять $3,4 млн у блогера Тейта
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Фото: REUTERS/INQUAM PHOTOS
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Британский суд постановил изъять у блогера и бывшего кикбоксера Эндрю Тейта и его брата Тристана $3,4 млн за неуплату налогов. Об этом 18 декабря сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что Тейты не оплачивали налоги с дохода от онлайн-бизнеса с 2014 по 2022 год.

«Все финансовые действия Эндрю и Тристана Тейтов согласуются с намеренным уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег», — передает издание слова лондонского судьи Пола Голдспринга.

Блогер, в свою очередь, назвал действия суда «скоординированной атакой на любого, кто осмелится бросить вызов системе».

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Ранее, 21 августа, полиция Румынии провела обыск в доме Эндрю Тейта в рамках расследования дела о торговле людьми и отмывании денег. В июле румынский апелляционный суд отменил свое предыдущее решение, которое позволяло Тейту свободно передвигаться по Европейскому союзу (ЕС) в ожидании суда по схожим обвинениям.

В конце 2022 года Тейта и его брата уже задерживали по аналогичному обвинению, а в середине 2023 года ему, его брату Тристану и двум румынкам уже были предъявлены обвинения в торговле людьми, изнасиловании и создании преступной группировки с целью сексуальной эксплуатации женщин. Все обвинения братья отрицают.

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