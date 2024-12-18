СМИ сообщили об изъятии $3,4 млн у блогера Тейта за неуплату налогов
Британский суд постановил изъять у блогера и бывшего кикбоксера Эндрю Тейта и его брата Тристана $3,4 млн за неуплату налогов. Об этом 18 декабря сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что Тейты не оплачивали налоги с дохода от онлайн-бизнеса с 2014 по 2022 год.
«Все финансовые действия Эндрю и Тристана Тейтов согласуются с намеренным уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег», — передает издание слова лондонского судьи Пола Голдспринга.
Блогер, в свою очередь, назвал действия суда «скоординированной атакой на любого, кто осмелится бросить вызов системе».
Ранее, 21 августа, полиция Румынии провела обыск в доме Эндрю Тейта в рамках расследования дела о торговле людьми и отмывании денег. В июле румынский апелляционный суд отменил свое предыдущее решение, которое позволяло Тейту свободно передвигаться по Европейскому союзу (ЕС) в ожидании суда по схожим обвинениям.
В конце 2022 года Тейта и его брата уже задерживали по аналогичному обвинению, а в середине 2023 года ему, его брату Тристану и двум румынкам уже были предъявлены обвинения в торговле людьми, изнасиловании и создании преступной группировки с целью сексуальной эксплуатации женщин. Все обвинения братья отрицают.