Кандидат на пост канцлера ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц маловероятно будет вести политику в интересах граждан и продолжит курс на экономическое разрушение Германии. Таким предположением в беседе с «Известиями» 18 декабря поделился немецкий политолог и экономист Айке Хамер.

«Я очень сомневаюсь, что мы увидим здесь политику в интересах немецких граждан или граждан Европы, но я боюсь, что курс глобалистов на гибель и экономическое уничтожение Германии и курс на раздор на Евразийском континенте будет продолжен», — заявил он.

Он также подчеркнул, что во власти Германии собираются люди, которым выгоднее оставить немцев без газопровода «Северный поток», поскольку они глубоко вовлечены в связи с США и НАТО.

«Здесь собрались люди, которые настолько сильно вовлечены в трансатлантические сети, сети НАТО или США, что они не хотят этого газопровода, они не хотят процветания Европы, они не хотят мира в Европе, они хотят держать Германию внизу, что является принципом НАТО», — поделился собеседник издания.

По его мнению, восстановление «Северного потока» возможно только в случае капитуляции Украины, нейтралитета Германии и уступок США по отношению к России.

Также в этот день депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст призвал провести переговоры с РФ о поставках газа в Германию по оставшемуся участку «Северного потока». По словам депутата, Берлину не стоит подстраивать свой политический курс под политику Вашингтона, который несет ответственность за кризис в Германии.

Ранее, 25 ноября, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель указала на то, что отказ от российского газа нанес значительный урон бизнесу и промышленности Германии. Она отметила, что с действующим президентом США Джо Байденом были достигнуты определенные договоренности по использованию «Северного потока – 2» в том случае, если энергоносители не будут использоваться в качестве оружия. В результате по «Северному потоку – 2» так никогда и не пошел газ», заключила Меркель.

В сентябре сообщалось, что немецкая промышленность переживает самый серьезный спад за время существования ФРГ. По оценкам экспертов, динамика промышленного производства в Германии беспрецедентна в историческом плане. Тогда же газета Politico сообщила, что жители Германии больше не могут игнорировать факт серьезного кризиса в экономике страны, из-за чего в обществе наблюдается напряжение.