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В МИДе сообщили о прекращении соглашения о сотрудничестве между РФ и ЦЕРН

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Действие соглашения о сотрудничестве между Россией и Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) прекращено с 1 декабря. Об этом 18 декабря говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на портале правовой информации.

«1 декабря 2024 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и ЦЕРН о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и иных сферах взаимного интереса», — говорится в сообщении.

Кроме того, было прекращено действие протокола к соглашению между правительством РФ и ЦЕРН. Эти документы, как отмечается в сообщении ведомства, были подписаны 16 апреля 2019 года в Женеве.

«В течение ближайших семи лет у России будет самая мощная исследовательская инфраструктура в мире»
Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук — о том, как наша страна отреагирует на прекращение научного сотрудничества с ЦЕРН

Ранее, 30 ноября, помощник президента России Андрей Фурсенко заявил, что зарубежные ученые были не согласны с исключением российских специалистов из проектов ЦЕРН.

До этого, 8 ноября, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук напомнил, что Запад начал блокировать российским экспертам доступ в ЦЕРН после начала специальной военной операции. Вместе с тем им поступило приглашение на работу в центре на определенных условиях, которые ученые из РФ не приняли, указал Ковальчук.

О высылке ЦЕРН сотни ученых из РФ, связанных с российскими институтами, стало известно в середине сентября. Сообщалось, что это произойдет в случае, если они не перейдут в научные учреждения других стран. При этом продолжится работа с исследователями из РФ по соглашению с институтом в Дубне.

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