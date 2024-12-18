Умер олимпийский чемпион по велоспорту бельгиец Рик ван Лой
В возрасте 90 лет умер победитель Олимпийских игр 1952 года по велоспорту, легендарный бельгийский спортсмен Рик ван Лой. Об этом в среду, 18 декабря, сообщила пресс-служба «Тур де Франс».
«Императора Херентальса больше нет. Дань уважения легенде Рику ван Лою, человеку, одержавшему 371 профессиональную победу, первому победителю пятого этапа, двукратному чемпиону мира, семикратному победителю этапов «Тур де Франс», — говорится в сообщении в Х (бывш. Twitter).
Причины и обстоятельства его смерти не уточняются.
Бельгийский велогонщик родился 20 декабря 1933 года. Он был олимпийским чемпионом 1952 года в командной гонке и двукратным чемпионам мира в 1960 и 1961 годах. Он одержал 37 побед на этапах гранд-туров и первым в истории выиграл все пять самых престижных однодневных гонок.