Нейробиолог назвала способы пережить шестидневную рабочую неделю

Шестидневная рабочая неделя — это вызов для мозга, так как он не получает достаточного времени для восстановления, из-за чего человек становится менее продуктивным, эмоционально уязвимым и физически истощенным. Об этом нейробиолог Татьяна Смирнова сообщила в среду, 18 декабря. Она также назвала способы, которые помогут легче пережить этот период.

По словам эксперта, первое, что нужно сделать — составить план.

«Четкое расписание помогает снизить уровень кортизола (гормона стресса) и увеличить уровень дофамина, отвечающего за мотивацию», — пояснила она в беседе с Lenta.Ru.

Нейробиолог рекомендовала разделить день на 1,5-2–часовые блоки и делать после каждого из них 10–15-минутный перерыв, отвлекаясь на разминку, прогулку или разговор с коллегами.

Поскольку во время повышенной нагрузки мозг активно расходует глюкозу и витамины группы B, которые участвуют в выработке серотонина, специалист посоветовала добавить в рацион продукты, богатые сложными углеводами (каши, цельнозерновой хлеб), омега-3 (рыбу, орехи) и магнием (зелень, бананы). При этом стоит избегать большого количества кофе и сладкого: они дают быстрый подъем энергии, но после этого наступает резкий спад.

Смирнова добавила, что при шестидневной рабочей неделе особенно важно соблюдать гигиену сна. Для этого нужно ложиться спать в одно и то же время и выключать гаджеты за два часа до сна.

В условиях шестидневной недели также важно сознательно ограничивать стрессовые факторы.

«Каждый вечер записывайте три вещи, за которые вы благодарны уходящему дню, — от чашки вкусного чая до удачного завершения сложной задачи», — заключила Смирнова.

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