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Нейробиолог назвала способы пережить шестидневную рабочую неделю

Нейробиолог Смирнова: регулярные перерывы помогут пережить шестидневку
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Шестидневная рабочая неделя — это вызов для мозга, так как он не получает достаточного времени для восстановления, из-за чего человек становится менее продуктивным, эмоционально уязвимым и физически истощенным. Об этом нейробиолог Татьяна Смирнова сообщила в среду, 18 декабря. Она также назвала способы, которые помогут легче пережить этот период.

По словам эксперта, первое, что нужно сделать — составить план.

«Четкое расписание помогает снизить уровень кортизола (гормона стресса) и увеличить уровень дофамина, отвечающего за мотивацию», — пояснила она в беседе с Lenta.Ru.

Нейробиолог рекомендовала разделить день на 1,5-2–часовые блоки и делать после каждого из них 10–15-минутный перерыв, отвлекаясь на разминку, прогулку или разговор с коллегами.

Поскольку во время повышенной нагрузки мозг активно расходует глюкозу и витамины группы B, которые участвуют в выработке серотонина, специалист посоветовала добавить в рацион продукты, богатые сложными углеводами (каши, цельнозерновой хлеб), омега-3 (рыбу, орехи) и магнием (зелень, бананы). При этом стоит избегать большого количества кофе и сладкого: они дают быстрый подъем энергии, но после этого наступает резкий спад.

Смирнова добавила, что при шестидневной рабочей неделе особенно важно соблюдать гигиену сна. Для этого нужно ложиться спать в одно и то же время и выключать гаджеты за два часа до сна.

В условиях шестидневной недели также важно сознательно ограничивать стрессовые факторы.

«Каждый вечер записывайте три вещи, за которые вы благодарны уходящему дню, — от чашки вкусного чая до удачного завершения сложной задачи», — заключила Смирнова.

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Накануне представители Минтруда заявили, что российские регионы могут самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года, сообщает aif.ru.

Инициативу выдвинул депутат Госдумы Станислав Наумов. Он предложил сделать субботу 28 декабря, на которую с 30 декабря перенесли рабочий день, выходным, передает агентство городских новостей «Москва».

16 декабря министр труда и социального развития России Антон Котяков напомнил, что россияне перед новогодними каникулами будут отдыхать три дня: 29, 30 и 31 декабря, передает RT.

30 декабря будет выходным за счет переноса рабочего дня на 28 декабря, сообщает 360.ru. Выходной, который выпадает на 7 января, перенесли на 31 декабря, передает НСН.

В итоге новогодние праздники продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го, уточняется на сайте kp.ru.

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