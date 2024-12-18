Два человека погибли и двое пострадали при столкновении «Газели» с иномаркой в КЧР
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- Два человека погибли и двое пострадали при столкновении «Газели» с иномаркой в КЧР
На трассе в Карачаево-Черкесии столкнулись иномарка и «Газель», погибли два человека и еще двое пострадали. Об этом в среду, 18 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, лобовое столкновение автомобиля Nissan и «Газели» произошло на федеральной трассе Лермонтов – Черкесск.
Погибли 46-летний водитель и 10-летняя пассажир иномарки. Еще два человека доставлены в медучреждение с различными травмами.
Обстоятельства и причины аварии устанавливает полиция.
Накануне пять человек погибли и один пострадал в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Ульяновской области. Инцидент произошел на автодороге Саранск — Сурское — Ульяновск. Предварительно, водитель иномарки не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где столкнулся с грузовым авто.