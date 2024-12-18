Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинской ББМ в Харьковской области
Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск «Север» уничтожили FPV-дроном боевую бронированную машину (ББМ) украинской армии в Харьковской области. Кадры боевой работы опубликовало 18 декабря Минобороны РФ.
Уточняется, что военную технику обнаружили при помощи беспилотного летательного аппарата в лесополосе, в которой находились военнослужащие.
«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на ББМ противника», — указано в сообщении ведомства.
В результате действий российской армии цель была ликвидирована при помощи FPV-дрона.
В этот же день военнослужащие расчета зенитной установки ЗУ-23-2 группировки войск «Центр» уничтожили БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Баба-яга» на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением обстановки в регионе.
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