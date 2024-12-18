Президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек в мае) нарочно скрывает информацию о насилии и пытках в украинской армии, чтобы обезопасить себя. Об этом 18 декабря заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

Ранее издание «Украинская правда» сообщило, что командир взвода в 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Владислав Пастух избивал своих подчиненных и вымогал у них деньги.

«Подельники кровавого узурпатора не заявили об этом публично, не сделали ничего, чтобы остановить пытки», — отметил депутат в своем Telegram-канале.

По словам Дубинского, руководство страны ничего не предприняло для решения подобных ситуаций. Он подчеркнул, что ситуация страшна не только из-за самих пыток, но и из-за того, что у властей была информация о происходящем еще в сентябре.

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что народный депутат Верховной рады Андрей Дубинский передал посольству США материалы о «концлагере» СБУ. Политик рассказал, что соратники украинского президента организовали в центре Киева «концлагерь» СБУ. Он действовал с марта до ноября 2022 года.

9 октября депутат Верховной рады Сергей Евтушок рассказал, что многие солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляют воинские части из-за вымогательств. Евтушок добавил, что в армии с военнослужащих требуют денежные средства за «любые мелкие нарушения».