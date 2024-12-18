Сбежавшего с 13 млн рублей кассира задержали в аэропорту Внуково
Сбежавшего с 13 млн рублей кассира мошеннического обменного пункта в Москве задержали в аэропорту Внуково. Об этом в среду, 18 декабря, сообщил источник «Известий».
Задержанным оказался 19-летний уроженец Актюбинской области. Свою вину он признал.
Инцидент произошел в воскресенье на Зацепском Валу. 41-летний житель Нижегородской области прилетел в столицу, чтобы по просьбе знакомого обменять взятые в кредит 13 млн рублей на валюту. Мужчина пришел по указанному адресу и передал деньги в кассу, но человек по ту сторону окошка захлопнул створку и пропал.
Ранее, 16 декабря, сообщалось, что мошенники выманили 146 млн рублей у 83-летней пенсионерки из Москвы. Аферисты заявили, что женщине грозит срок за якобы сделанную попытку перевести деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ) и предложили «сотрудничать со следствием». Она передала злоумышленникам все накопления, а затем обратилась в полицию.