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На российском авторынке сменился бестселлер среди иномарок

«Автостат»: Chery Tiggo 7 Pro Max стал бестселлером среди иномарок в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Самой продаваемой иномаркой в России стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, он оказался бестселлером по итогом второй недели декабря (50-й в году). Об этом 18 декабря сообщает аналитическое агентство «Автостат». Предыдущие три недели самой продаваемой иностранной моделью в РФ был Chery Tiggo 4 Pro.

Так, с 9 по 15 декабря 2024 года в РФ было реализовано 1166 новых кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max. В общем зачете самым популярным автомобилем на российском рынке стала Lada Granta (3331 ед.), за которой идет Vesta (1709 ед.). Chery Tiggo 4 Pro стал четвертым в общем рейтинге и вторым среди иномарок (1085 ед.).

Также в десятку по итогам недели вошли Lada Niva Travel, Haval Jolion, Lada Largus, Haval M6, Lada Niva Legend и Geely Monjaro, их показатель продаж составил менее 1 тыс. единиц.

Всего за вторую неделю декабря в России было продано 25,2 тыс. новых легковых машин, что на 16,5% меньше, чем неделей ранее.

Хитстер: как изменился китайский бестселлер Chery Tiggo 7 Pro Max
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13 декабря сообщалось, что с января по ноябрь 2024 года в России было реализовано 848 тыс. новых легковых автомобилей китайских марок. Это на 80% больше, чем в январе—ноябре 2023-го. Доля легковушек брендов из КНР на российском рынке выросла за год с 50,1 до 58,6%. Самыми популярными марками у россиян стали Haval, Chery, Geely и Changan.

До этого, 29 ноября, Chery объявила, что полностью обновит модельный ряд на российском рынке. Так, в 2025 году ожидаются обновленные версии и рестайлинги седана Arrizo, городского кроссовера Tiggo 4 и семейных кроссоверов Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max.

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