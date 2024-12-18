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Американский политолог указал на невозможность победы над Ираном

Политолог Сакс: победить Иран не получится никаким образом
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Фото: Global Look Press/Arne Immanuel
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Победить Иран не получится, даже если совершать атаки на его территории. Такое заявление 18 декабря сделал политолог, экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Победить Иран не получится никаким образом, даже если бы мы напрямую начали его бомбить», — сказал он в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на YouTube-канале журналиста.

Сакс отметил, что у Ирана очень сильные союзники в лице России и Китая. Кроме того, он добавил, что государство входит в объединение БРИКС и сотрудничает с РФ.

По словам эксперта, на высоких должностях в США есть люди, думающие о продолжении эскалации, которая в результате приведет к ядерному концу света.

«Спрашивая, что будет дальше, стоит посмотреть, сможет ли [избранный американский президент Дональд] Трамп изменить [внешнеполитический] курс. Это самый главный вопрос, который стоит сейчас перед США», — добавил Сакс.

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Накануне газета The New York Times со ссылкой на проведенный опрос сообщила, что ряд американских конгрессменов выступили за применение президентом США ядерного оружия без одобрения конгресса в случае атаки со стороны другого государства. Опрос был проведен среди 530 конгрессменов, которые приступят к работе в палате представителей и сенате в январе 2025 года.

До этого, 13 декабря, газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщала, что Трамп рассматривает возможность нанесения превентивных авиаударов по Ирану с целью помешать созданию ядерного оружия в Исламской Республике. Уточнялось, что это может поспособствовать нарушению политики сдерживания Тегерана с помощью дипломатии и санкций. Кроме того, ядерный прорыв Ирана очень беспокоит Трампа.

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