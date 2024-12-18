Собянин рассказал об интересе туристов к новогодней Москве

В московских гостиницах к началу декабря было забронировано больше половины номеров (65%) на даты с 31 декабря по 5 января. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, отметив рост загруженности отелей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В этом году каждый пятый постоялец новогодних гостиниц приехал к нам из-за рубежа. Активно бронируют номера на новогодние праздники гости из Саудовской Аравии, Омана и ОАЭ», — написал градоначальник в своем личном блоге.

По словам Собянина, среди российских туристов, планирующих приехать в Москву на новогодние праздники и жить в гостиницах столицы, больше всего жителей Нижнего Новгорода, Казани, Санкт-Петербурга, Перми, Ярославля и Краснодара.

Мэр считает, что туристов привлекает, в частности, проходящий в столице проект «Зима в Москве». Его программа «предлагает сотни событий и возможностей разнообразить досуг на любой вкус и в любой компании», подчеркнул Собянин. Гости могут, например, посмотреть ледовое шоу, прокатиться с горки, выпить чаю с плюшками, поучаствовать в спортивных соревнованиях или сделать подарок близким своими руками.



Проект «Зима в Москве» объединит все развлечения зимней столицы с 1 декабря до 28 февраля. Различные активности будут проходить на 2 тыс. городских площадок.