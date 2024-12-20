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Россияне рассказали о подготовке к корпоративам в преддверии Нового года

Исследование: мужчины избегают корпоративов в пять раз чаще женщин
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Более половины (59%) россиян надевают лучшие наряды на корпоратив ради себя, а не ради коллег, 40% собираются потратить на образ не более 5 тыс. рублей. При этом мужчины избегают таких мероприятий в пять раз чаще женщин. Это следует из результатов исследования ювелирного бренд Sokolov и ритейлера Lamoda, с которыми «Известия» ознакомились 20 декабря.

Из опроса следует, что 45% россиян любят участвовать в корпоративах, считая их отличной возможностью для общения с коллегами. Однако есть и те, кто предпочитает их избегать.Так, мужчины более склонны пропускать такие мероприятия — 21% из них не посещают их вовсе, тогда как среди женщин таких всего 4%. Идеальным корпоративом россияне считают вечеринку с фуршетом, которую выбрали более половины опрошенных. При этом подчеркивается важность хорошей музыки, вкусной еды и танцев на празднике.

Отмечается, что 59% опрошенных стараются выглядеть на корпоративе хорошо в первую очередь для себя, чтобы быть увереннее и привлекательнее. Еще 16% хотят впечатлить коллег противоположного пола, а 8% учитывают конкуренцию с коллегами своего пола.

Кроме того, 39% респонденток подбирают новый образ специально для праздника, а 49% обновляют наряд, если чувствуют такую необходимость. Мужчины, в свою очередь, более склонны использовать вещи из своего гардероба — 45% предпочитают носить уже имеющиеся вещи, и только 19% считают корпоратив поводом для покупки новых вещей или украшений.

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Исследование показало, что россиянки чаще всего выбирают нарядные коктейльные и вечерние платья для корпоративов (52%), а каждая третья покупает юбки и блузки. Мужчины, в свою очередь, обычно покупает рубашки и брюки (25%), а также отдает предпочтение спортивной одежде для активного отдыха (15%).

Эксперты уточнили, что больше половины респондентов (55%) планируют дополнить свои новогодние образы украшениями. При этом мужчины чаще выбирают аксессуары, которые подходят именно под праздничный наряд, — так поступают 62% опрошенных. Женщины демонстрируют более практичный подход — каждая вторая покупает украшения, которые можно будет носить и после праздников.

Что касается бюджета на образ для корпоратива, исследование показало, что россияне не хотят тратить слишком много — 42% выделяют сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а 40% готовы уложиться в 5 тыс. рублей. Лишь 7% планируют потратить от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, и только 5% — от 15 тыс. до 20 тыс. рублей. Интересно, что мужчины чаще выбирают минимальные траты — 46% из них укладываются в 5 тыс. рублей, тогда как женщины чаще допускают расходы выше 10 тыс. рублей.

Ранее, 13 декабря, сообщалось, что в среднем по России новогодний корпоратив в загородном доме с организацией под ключ, музыкантами, Дед Морозом и Снегурочкой обойдется россиянам в 38,3 тыс. рублей. При аренде отдельного помещения, например лофта, банкетного зала, — 34,5 тыс. рублей. Об этом говорится в результатах исследования «Авито Путешествия» и «Авито Услуги».

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