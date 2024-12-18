Нужно оказать давление на Сербию и заблокировать ее евроинтеграцию, заявил 18 декабря глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп.

Он отметил, что королевство будет выступать против вступления Белграда в Евросоюз (ЕС).

«Мы не хотим оставаться в одиночестве. Нам нужно оказать реальное давление на Сербию сейчас», — заявил Велдкамп, его слова приводит портал Schengen News.

Министр заявил, что Сербия не демонстрирует значимого прогресса в сфере верховенства права, не нормализовала свои отношения с непризнанной республикой Косово и в целом не согласует свою внешнюю политику с общими шагами ЕС.

Велдкамп добавил, что, если другие страны не поддержат позицию Нидерландов, Амстердам будет стоять на своем в одиночестве.

Ранее, 30 октября, занимавший тогда пост главы евродипломатии Жозеп Боррель указал, что Сербия отказывается поддерживать антироссийские санкции, что может «подорвать ее путь» в ЕС. Дипломат обратил внимание, что Белград сотрудничает с Москвой и Пекином, а также выполняет лишь немногим более половины требований объединения.

Президент Сербии Александр Вучич 20 октября исключил введение санкций против России, несмотря на сильное давление, с которым сталкивается республика. Сербский лидер подчеркнул, что у Белграда и Москвы есть огромное количество точек соприкосновения и они помогают сближать народы двух государств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в том же месяце отметил, что Запад оказывает давление на Сербию в вопросе ее взаимодействия с ЕС. Официальный представитель Кремля добавил, что Москва понимает это и надеется, что Белград примет решения, которые отвечают интересам сербского народа наилучшим образом.