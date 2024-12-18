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Ликсутов рассказал о переразметке 64 километров МКАД за шесть лет

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Фото: пресс-служба ЦОДД
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Почти 64 км Московской кольцевой автодороги переразметили с 2018 года. Это 26 крупных проектов с добавлением полос и обустройством переходно-скоростных полос в зоне съездов и выездов, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В ближайшие два года планируется переразметить еще 35 км МКАД. По словам Ликсутова, это быстрый и экономичный метод улучшения условий для водителей на дорогах с интенсивным движением.

«На МКАД появилось больше полос и безопасных съездов. Благодаря этому пропускная способность магистрали увеличилась, а аварийность снизилась на 31% по сравнению с 2018 годом», — подчеркнул он.

Метод переразметки позволяет создавать дополнительные полосы там, где затруднительно расширить дорожное полотно. Такая мера улучшает условия проезда без лишних затрат и необходимости надолго закрывать участок пути. Полосы добавляются за счет незначительного сужения краевых полос на наиболее загруженных участках. При этом их ширина остается не менее 3,5 м.

К примеру, благодаря дополнительным полосам на участке МКАД от Новорижского до Рублевского шоссе в обе стороны скорость движения выросла на 10% в пиковые часы. Теперь в среднем здесь проезжает на 7% больше машин.

Всего в Москве было реализовано более 400 проектов по переразметке за девять лет. Благодаря комплексному подходу ЦОДД, в том числе переразметке, за пять лет, с 2018 по 2023 годы, число ДТП с пострадавшими на МКАД уменьшилось на 31%, с 817 до 561.

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