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В Греции раскритиковали антироссийскую резолюцию Европарламента

Вице-спикер парламента Греции назвал антироссийскую резолюцию ЕП позором
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Фото: TASS/Xinhua/ABACA
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Антироссийская резолюция Европарламента, принятая в конце ноября, является позором, заявил 18 декабря вице-спикер парламента Греции от партии «Эллиники лиси» («Греческое решение») Василиос Вилиардос.

«То, что в ней содержится, вызывает возмущение даже у нейтрального наблюдателя», — приводит слова Вилиардоса «РИА Новости».

По его мнению, резолюция выглядит почти как призыв к третьей мировой войне, поскольку в ней Евросоюз заявляет, что продолжит оказывать военную и экономическую поддержку Украине, несмотря на возможный ответ России.

При этом политик указал на то, что в тексте не говорится об опасности прямого нападения НАТО на Россию и последствиях для европейских граждан и нет установки на мирное урегулирование конфликта. Виллиардос назвал документ позорным для считающего себя цивилизованным регионом Евросоюза.

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Резолюция, о которой идет речь, была принята 28 ноября и опубликована на сайте Европарламента. В частности, депутаты призвали ввести дополнительные санкции против России и продлить долгосрочную поддержку Украины. Также было предложено увеличить поставки Киеву самолетов и дальнобойных ракет.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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