Почти 50 единиц лесопожарной техники закупили для Московской области
В лесопожарные формирования Московской области поступило 43 единицы техники и 22 единицы оборудования с начала 2024 года. Об этом в среду, 18 декабря, сообщает региональной комитет лесного хозяйства.
На эти цели было направлено 250 млн рублей. Закупка проходила в рамках федеральной программы «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Так, 13 единиц техники и две единицы оборудования купили на федеральные деньги, остальное — за счет средств регионального бюджета. Среди них — 18 легковых автомобилей, шесть пожарных автоцистерн и три малых лесопатрульных комплекса. Новая техника оснащена техническим средством контроля ГЛОНАСС.
Ранее сообщалось, что в Московской области после масштабного капремонта открылась лесопожарная станция первого типа «Чехов». Модернизация объекта позволит сотрудникам оперативнее реагировать на возгорания в округе.