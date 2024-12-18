Ленинградский зоопарк показал необычную змею с рогами

Ленинградский зоопарк показал горожанам одну из самых необычных змей — носатого полоза Буланже. Фотографии пресмыкающегося опубликованы в Telegram-канале учреждения.

Змея выделяется благодаря своему «носу» — своеобразным щиткам, загнутым вверх. Рептилия питается мелкими грызунами, птицами и другими небольшими позвоночными.

Полозы Буланже обитают в горных тропических лесах и на скальных участках южного Китая и северного Вьетнама. «Зеленые единороги» обычно ведут ночной образ жизни, прячутся рядом с водоемами или в ветвях деревьев.

По информации телеканала «78», в зоопарке живет пара носатых полозов, у которых летом появились детеныши. Эти змеи рождаются коричнево-серыми с темными полосами по сторонам. В течение первых 12–14 месяцев приобретают серую окраску со стальным отливом, а полностью зелеными становятся только к двум годам.

Ранее в декабре Ленинградский зоопарк показал, как кенгуру встретили первый снег. Животное обитает на юге Австралии, однако там тоже бывает холодная погода.

Ленинградский зоопарк является одним из старейших зоопарков России. Он начал работу еще в 1865 году. Зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сейчас Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.