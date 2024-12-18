Производство тепличных овощей выросло на 20% в Хабаровском крае

Производство тепличных овощей выросло на 20% в 2024 году в Хабаровском крае. Об этом сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на правительство региона.

Прогнозируемый объем производства по итогам года составит около 3,5 тыс. т. Всего в крае работают пять крупных тепличных комплекса, четыре из них — в Хабаровске и Хабаровском районе. По словам начальника отдела инвестиций, развития экспорта и кадровой обеспеченности минсельхоза Светланы Кондрашовой, росту производства способствуют меры государственной поддержки.

В 2023 году предприятия получили 10,6 млн рублей на приобретение оборудования. В 2024 году новая субсидия помогла возместить затраты на газ и электроэнергию, что составляет основную часть расходов производителей. Объем поддержки составил 30,8 млн рублей.

С 2019 года производство тепличных овощей выросло более чем на 50%. По итогам 11 месяцев 2024 года аграрии произвели больше овощей, чем за весь 2023 год.