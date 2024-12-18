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В Бурятии восьмиклассник умер во время урока

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dzen
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В Бурятии восьмиклассник умер во время урока, следователи организовали проверку. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

«Следственным отделом по Иволгинскому району СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинением смерти по неосторожности)», — отметили в Telegram-канале.

По словам старшего помощника руководителя следственного управления Дмитрия Столярова, 18 декабря во время урока в восьмом классе ученику стало плохо, после чего он потерял сознание и скончался. Медиками проводились реанимационные действия, но они не дали результата.

Для установления причины смерти мальчика будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие проводит проверку по факту инцидента. В СК добавили, что мальчик характеризовался с положительной стороны, увлекался спортом, 19 декабря планировал участвовать в турнире по баскетболу. Сейчас следователи на месте происшествия осматривают записи с камер видеонаблюдения, установленных в классах.

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Ранее, 2 декабря, четыре ученика пятого класса осетинской школы попали в больницу из-за карандаша. Уточняется, что инцидент произошел на уроке математики в образовательном учреждении № 2 в Чермене. Одна из учениц достала пластиковый карандаш, после чего сразу появился резкий запах, четырем ученикам стало плохо. Дети были госпитализированы.

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