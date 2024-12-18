В отношении бразильского наемника завели дело за преступления в Курской области
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении наемника из Бразилии Лукаша Рибейру ди Жезуса за совершение преступлений в Курской области. Об этом 18 декабря сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, бразильский наемник непосредственно участвует в боевых действиях на стороне вооруженных формирований Украины. Он незаконно пересек российскую границу и вторгся на территорию Курской области в сентябре 2024 года.
«После вторжения Рибейру ди Жезус применил к двум российским военнослужащим пытки и физическое насилие, а затем их убил», — говорится в сообщении СК РФ.
Отмечается, что следствие принимает меры, чтобы установить местонахождение фигуранта и его соучастников.
Ранее, 10 декабря, Курский областной суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы 36-летнего гражданина Новой Зеландии Джордана О'Брайена, обвиняемого в участии в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). По версии следствия, в августе 2024 года мужчина незаконно вторгся в Курскую область, где в составе ВСУ принимал участие в военных действиях. За это он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1,3 млн рублей, которое было конфисковано.