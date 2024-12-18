ГД в I чтении приняла проект о штрафах до 2 млн рублей за продажу вейпов детям
Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает систему штрафов за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальянов до 2 млн рублей. Об этом 18 декабря сообщили на сайте Государственной думы.
Штраф за продажу детям табака, вейпов, электронных сигарет и кальянов для обычных граждан будет составлять до 200–300 тыс., для должностных лиц — до 500–700 тыс., для юрлиц — до 1,5–2 млн.
В случае повторного нарушения предусмотрена уголовная ответственность.
Ранее, 10 декабря, Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предлагающий ввести уголовное наказание за неоднократную продажу детям вейпов, другой продукции с никотином и устройств для его потребления. Инициатива была внесена в Госдуму в ноябре, она предлагает внести изменения в ст. 151.1 УК РФ («Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции»).